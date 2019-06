Der Hexensabbat sorgt für schwankende Kurse, die Fed und die EZB nähren für Hoffnungen auf noch niedrigere Zinsen. Was an diesem Freitag die Märkte bewegt.

Zum Ende der Woche sieht es so aus, als würden die Anleger ein paar Kursgewinne nach der Rally der vergangenen Tage mitnehmen wollen. Der Dax notiert auf vorbörslichen Handelsplattformen tiefer. Und auch sonst dürften die Kurse am Freitag stark schwanken - der zweite Hexensabbat im laufenden Jahr steht an, also der Tag, an dem Terminkontrakte wie Futures und Optionen verfallen.

Damit geht für die Anleger eine ereignisreiche Woche zu Ende: So katapultierte die Kursrally, getrieben von der Hoffnung auf noch niedrigere Zinsen in den USA und Europa, den Index am Donnerstag auf ein Sieben-Wochen-Hoch. Zwischenzeitlich knackte er gar ein neues Jahreshoch bei 12.438 Zählern. Mit einem Plus von 0,4 Prozent schloss er bei 12.355 Punkten.

Am Freitag schauen die Anleger neben der Konjunktur vor allem auf den Bankensektor - in den USA werden die Teilergebnisse eines Banken-Stresstests veröffentlicht. Was für Anleger heute sonst noch interessant wird:

1 - Vorgabe aus den USA

Die Signale der US-Notenbank für eine Lockerung der Geldpolitik haben dem marktbreiten S&P 500 am Donnerstag ein Rekordhoch beschert. Die Fed hatte bereits am Mittwoch die Tür für eine Leitzinssenkung geöffnet und so ihre Bereitschaft zur Unterstützung der US-Wirtschaft signalisiert. Die Unsicherheiten für den wirtschaftlichen Ausblick hätten zugenommen. Man werde daher neue Informationen genau beobachten und "angemessen handeln", um die wirtschaftliche Expansion zu stützen.

Die Fed werde bei der Sitzung im Juli die Geldpolitik wohl aber nur dann lockern, wenn das geplante Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping Ende kommender Woche auf dem G20-Gipfel in Japan keinerlei Entspannung im Handelsstreit der beiden Länder bringt, sagte NordLB-Analyst Bernd Krampen.

Der S&P 500 stieg am Ende um fast ein Prozent höher auf 2.954 Punkte. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gewann 0,9 Prozent auf 26.753 Punkte und ist damit nur noch knapp ein Prozent von einem Rekordhoch entfernt. Für den Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,9 Prozent auf 7.738 Punkte nach oben.

2 - Handel in Asien

Der schwelende Handelsstreit zwischen den USA und China hat am Freitag Japans Aktienmarkt belastet. In Tokio notierte der Leitindex Nikkei 0,2 Prozent tiefer auf 21.421 Punkten. Investoren hoffen, dass US-Präsident Donald Trump und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping bei einem Treffen auf dem G20-Gipfel kommende Woche in Japan für eine Deeskalation im Zollkonflikt sorgen werden. Die chinesische Börse in Shanghai gewann 0,6 Prozent.

3 - Hexensabbat an den Börsen

Ein wichtiger Tag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...