- Dank der Expansion kann das Unternehmen den wachsenden ADC-Markt besser bedienen



Riverview, Michigan (ots/PRNewswire) - Piramal Pharma Solutions (PPS), ein führender Auftragsfertiger und -entwickler (CDMO), gab heute die große Eröffnung eines neuen Flügels am Standort Riverview bekannt, der der Herstellung hochwirksamer pharmazeutischer Wirkstoffe (HPAPIs) mit niedrigen Arbeitsplatzgrenzwerten (OELs) gewidmet ist. Die Gesamtinvestition für das Standort-Upgrade betrug ca. 10 Millionen USD. Unter diese Investition fallen das neue QC/Analyselabor sowie eine Verdopplung der Bürofläche, die für das dramatische Wachstum am Standort Riverview benötigt wurde. Lokale Würdenträger nahmen an dem Event teil, darunter Riverviews Bürgermeister Andrew Swift, Wayne County Executive Warren C. Evans und andere offizielle Vertreter der Stadt Riverview, von Wayne County und der Michigan Economic Development Corporation (MEDC).



Bis heute verfügt der Standort Riverview über die Containment-Fähigkeiten und technischen Kontrollen, um HPAPIs mit OELs bis zu 1mcg/m3 zu handhaben, und zwar in einem Bereich von Gramm bis ca. 250 Kilogramm. Der neue Flügel, der aus zwei Kilolaboren und einem QC/Analyselabor besteht, hat noch mehr zu bieten. Er wurde mit den erforderlichen technischen Kontrollen und Containment-Lösungen für den Umgang mit HPAPIs mit Arbeitsplatzgrenzwerten (OELs) <1mcg/m3 und so niedrig wie ca. 20 ng/m3 konzipiert. In diesem neuen Flügel werden hauptsächlich Materialien im Kilolabormaßstab hergestellt. Diese hochmoderne Anlage kann Chargen von <5 Kilogramm produzieren.



Vivek Sharma, CEO, Piramal Pharma Solutions, meinte dazu: "Wir sind eines der wenigen Unternehmen auf dem Entwicklungs- und Fertigungsmarkt, das HPAPIs mit so niedrigen Arbeitsplatzgrenzwerten (OELs) produzieren kann. Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie wir uns für eine Partnerschaft mit unseren Kunden einsetzen, um der Patientengemeinschaft zu dienen und die Belastung durch Krankheiten zu reduzieren."



Historisch gesehen arbeitete der Standort im Einschichtbetrieb, fünf Tage in der Woche. Heute sind es zwölf Stunden am Tag an sieben Tage in der Woche und die Tendenz geht in Richtung auf 24/7. Die Erweiterung des Standorts Riverview bringt auch der lokalen Wirtschaft erhebliche Vorteile, darunter die Schaffung neuer High-Tech-Arbeitsplätze. Die Zahl der Mitarbeiter vor Ort ist von 80 auf 127 gestiegen, wobei für die nahe Zukunft insgesamt 150 Mitarbeiter vorgesehen sind. Dazu gehört auch die Hightech-Belegschaft von promovierten und BS-studierten Wissenschaftlern sowie von Produktionsleitern und anderen Fachkräften.



Vince Ammoscato, Vice President und Riverview Site Head, fügte hinzu: "Dieses neue, verbesserte Potenzial erschließt den Standort für eine neue Kundenbasis, darunter der Markt für Antikörper-Arzneimittelkonjugate (ADCs). Wir sind in der Lage, ADC-Kunden eine nahtlose End-to-End-Lösung anzubieten, da wir die HPAPI-Nutzlasten und Linker hier in Riverview entwickeln, sie zwecks Antikörperkonjugation an unseren Standort in Schottland schicken und anschließend wieder zurück an unseren Standort in Lexington, Kentucky, um sie steril abzufüllen und zu veredeln."



Die Fähigkeit, eine vollständig integrierte Lösung für den ADC-Markt bereitzustellen, von Proof-of-Concept-Studien über Konjugatentwicklung, klinische und kommerzielle ADC-GMP-Batch-Herstellung bis hin zur Abfüllung/Finish, stellt für Piramal Pharma Solutions einen wesentlichen Vorteil dar.



Laut Herrn Ammoscato stehen zusätzliche Erweiterungen an. Auf dem Gelände stehen zusätzliche Immobilien für größere Kapazitäten und neue Erweiterungen bereit, die auf die Marktbedürfnisse der Pharmaindustrie zuschneidbar sind.



Informationen zu Piramal Pharma Solutions:



Piramal Pharma Solutions ist ein Auftragsfertiger und -entwickler (CDMO), der End-to-End-Entwicklungs- und Fertigungslösungen über den gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln hinweg anbietet. Wir betreuen unsere Kunden über ein global integriertes Netzwerk aus Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien. Somit können wir ein umfassendes Spektrum an Dienstleistungen anbieten, darunter Arzneimittelforschungs und -entwicklungslösungen, pharmazeutische Verarbeitungs- und Entwicklungsdienstleistungen, klinische Prüfpräparate, kommerzielle Versorgung mit Arzneiwirkstoffen und fertigen Dosierungsformen. Wir spezialisieren uns zudem auf die Entwicklung und Herstellung von hochwirksamen Arzneiwirkstoffen und Antikörper-Konjugaten. Unsere Kompetenz als integrierter Dienstleister und unsere Erfahrung mit verschiedenen Technologien ermöglicht es uns, innovative Unternehmen und Generikahersteller zu bedienen.



