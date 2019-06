MEDIENMITTEILUNG

Wechsel im Verwaltungsrat der Panalpina Welttransport (Holding) AG

Kurt K. Larsen (oben links), Thomas Plenborg (oben rechts), Jens Bjørn Andersen (unten links) und Jens H. Lund (unten rechts). (Bild: Panalpina)

In Zusammenhang mit dem öffentlichen Tauschangebot von DSV A/S für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der Panalpina Welttransport (Holding) AG, welches am 13. Mai 2019 veröffentlicht wurde, wird der Verwaltungsrat an der für den 16. Juli 2019 vorgesehenen ausserordentlichen Generalversammlung die Wahl der folgenden von DSV A/S bezeichneten Personen in den Verwaltungsrat der Panalpina Welttransport (Holding) AG beantragen, mit Wirkung ab Vollzug des öffentlichen Tauschangebots von DSV A/S: Kurt K. Larsen, als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrats und Thomas Plenborg, Jens Bjørn Andersen und Jens H. Lund als Mitglieder des Verwaltungsrats. Die Herren Jens Bjørn Andersen und Jens H. Lund sind als Mitglieder des Vergütungsausschusses vorgesehen ebenfalls mit Wirkung ab Vollzug des öffentlichen Tauschangebots von DSV A/S. Sämtliche bisherigen Verwaltungsratsmitglieder der Panalpina Welttransport (Holding ) AG werden ebenfalls mit Wirkung ab Vollzugstag des öffentlichen Tauschangebots von DSV A/S zurücktreten.

