FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.06.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

WY8 XFRA US91359E1055 UNIVERSAL HEALTH RLTY SBI 0.602 EUR

SHI XFRA US82935M1099 SINOPEC SHAN H YC1ADR/100 3.289 EUR

NFA XFRA US6323471002 NATHAN'S FAMOUS DL-,01 0.310 EUR

AEZ XFRA US5880561015 MERCER INTL INC. DL 1 0.122 EUR

KYM1 XFRA US46630Q2021 VTB BK GDR REG.S/1 RL-,01

IFF XFRA US4595061015 INTL FLAVORS/FRAG.DL-,125 0.646 EUR

58G XFRA US36268W1009 GAIN CAP.HLDGS DL-,00001 0.053 EUR

FDX XFRA US31428X1063 FEDEX CORP. DL-,10 0.575 EUR

PW5 XFRA KYG720051047 POWERLONG RL EST.H.HD-,01 0.026 EUR

MXD XFRA HK0222001130 MIN XIN HLDGS LTD 0.011 EUR

CRS1 XFRA ES0125140A14 ERCROS SA INH. EO 0,30 0.060 EUR

CMAB XFRA ES0124244E34 MAPFRE S.A. NOM. EO -,10 0.085 EUR

STW5 XFRA DE0007255358 ENERCITY AG GEN. 54.400 %

USR XFRA CNE100000437 SHANGHAI ELECT.GRP H YC 1 0.008 EUR

D4D XFRA CNE100000312 DONGFENG MOTOR GRP H YC 1 0.032 EUR

019 XFRA AU000000DLX6 DULUXGROUP LTD 0.263 EUR

T1L XFRA AT0000652250 S IMMO AG 0.700 EUR

K2Y XFRA CA4932711001 KEYERA CORP. 0.101 EUR

NKZB XFRA US6496045013 NEW YORK MTG TRUST DL-,02 0.177 EUR

DEF XFRA DE000A13SUL5 DEFAMA AG 0.400 EUR

SSA1 XFRA GRS204003008 GR. SARANTIS NAM. EO 0,78 0.143 EUR

4WK XFRA CNE100002383 WENZHOU KANG.HOSP.H YC 1 0.019 EUR

1YD XFRA US11135F1012 BROADCOM INC. DL-,001 2.344 EUR

TYIA XFRA IE00BY7QL619 JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01 0.230 EUR