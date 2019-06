Dublin (awp) - Das Biopharmaunternehmen Cosmo sieht die Wirksamkeit seines Mittels Aemcolo bestätigt. So habe eine Überprüfung in einer klinischen Arzneimittelprüfung die Wirksamkeit und Sicherheit des Mittels in der Behandlung von erwachsenen Patienten mit Reisedurchfall bestätigt, teilte Cosmo am Freitag mit. Die Studie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...