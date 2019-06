Nachdem die Schweizer Notenbank Anfang 2015 die Wechselkursgrenze von 1,20 CHF zum Schweizer Franken aufgehoben hatte, rutschte das Währungspaar massiv ab und markierte nur wenig später bei 0,8289 CHF seinen vorläufigen Höhepunkt. Anschließend stellte sich eine gegenläufige Erholungsbewegung ein, die bis Mitte 2018 zurück an die zuvor verlassene Wechselkursgrenze von 1,20 CHF aufwärts geführt hat. Seitdem bewegt sich der Kursverlauf jedoch wieder abwärts, der Euro verlor gegenüber dem Schweizer Franken bis zu dieser Woche 7,9 Prozent an Wert. Bislang hielt noch die markante Unterstützung um 1,1184 CHF bärischen Angriffen stand, in dieser Woche wurde dieses äußerst wichtige und mittelfristig entscheidende Unterstützungsniveau zusammen mit dem mehrjährigen Aufwärtstrend eindeutig gebrochen. Damit wurde zudem noch ein fallendes Dreieck bestehend seit Sommer letzten Jahres regelkonform auf der Unterseite aufgelöst und dürfte nun mittelfristige Auswirkungen auf den weiteren Verlauf von EUR/CHF nehmen.

Bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs unterhalb von 1,1184 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...