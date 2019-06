DTE - US- Genehmigung für T-Mobile/Sprint "sehr wahrscheinlich': Faber LHA - Lufthansa vor Streik in den FerienNDX1 - Nordex erhält Windpark-Serviceaufträge in USA über bis zu 10J DAI - Der Rechtsdienstleister Myright will die erste Massenklage von Mercedes-Kunden gegen den Stuttgarter Autobauer Daimler auf den Weg bringen. "Wir haben am Landgericht Stuttgart zunächst eine Einzelklage eingereicht, mit der wir mustergültig für alle Daimler-Kunden klären wollen, dass Daimler eine unerlaubte Abschalteinrichtung verbaut hat", sagte Jan-Eike Andresen, Jurist und Geschäftsführer des Rechtsdienstleisters Myright, den Stuttgarter Nachrichten und der Stuttgarter Zeitung. "Als nächsten Schritt werden wir eine Sammelklage gegen Daimler einreichen" ...

