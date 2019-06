Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

US-Präsident Donald Trump soll nach dem Abschuss einer US-Drohne durch den Iran einem Medienbericht zufolge Vergeltungsangriffe auf iranische Ziele erwogen haben. Trump habe die Angriffe zunächst genehmigt, dann aber wieder abgeblasen, schreibt die "New York Times" unter Berufung auf US-Regierungsvertreter. Demnach hätten am Donnerstagabend "eine Handvoll iranischer Ziele" wie Radaranlagen oder Raketensysteme attackiert werden sollen. Das Vorhaben sei aber schon in einem frühen Stadium abgesagt worden. Die iranischen Revolutionsgarden hatten am Donnerstag eine US-Aufklärungsdrohne vor der Küste des Landes abgeschossen. Teheran erklärte, das unbemannte Fluggerät habe den iranischen Luftraum verletzt, was Washington zurückweist. Der Vorfall weckte international neue Sorgen vor einer Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran. Trump bezeichnete den Abschuss der Drohne am Donnerstag als "sehr großen Fehler". Auf die Frage nach einer möglichen Antwort der USA sagte er lediglich: "Sie werden sehen!" Auch äußerte der US-Präsident die Vermutung, dass menschliches Versagen hinter dem Abschuss stehen könne.

Nach dem Abschuss der US-Drohne hat die zivile US-Luftfahrtbehörde Überflüge von US-Passagierflugzeugen über das Gebiet untersagt.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Juni (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,9 zuvor: 50,9 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Juni (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,2 zuvor: 50,5 16:00 Verkauf bestehender Häuser Mai PROGNOSE: +1,2% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Future 2.948,00 -0,41% Nikkei-225 21.246,11 -1,01% Hang-Seng-Index 28.403,10 -0,52% Kospi 2.122,94 -0,39% Shanghai-Composite 2.995,57 +0,28% S&P/ASX 200 6.643,30 -0,66%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Kursaufschlägen dominieren das Geschehen. Schanghai hält sich erneut besser als die Nachbarbörsen. Hier dürfte die Spekulation auf einen Annäherung im US-chinesischen Handelsstreit helfen. Weiter aufwärts geht es mit dem Goldpreis. Er steigt erstmals seit 2013 über die Marke von 1.400 Dollar. Nach der von Zinssenkungsfantasie getriebenen Aufwärtsbewegung der Vortage vor dem Hintergrund global taubenhaft auftretender Notenbanken rückten geopolitische Themen wieder etwas stärker in den Vordergrund, berichten Marktteilnehmer. An erster Stelle stehe hier der Abschuss einer US-Drohne durch Iran. Noch ist unklar, ob und wie die USA darauf reagieren werden, nachdem US-Präsident den Abschuss als Fehler bezeichnet hat. In Tokio sorgt der zuletzt kräftige gestiegene Yen für Gegenwind. Ölaktien profitieren in der gesamten Region von den gestiegenen Ölpreisen vor dem Hintergrund der Spannungen im Nahen Osten.

US-NACHBÖRSE

Red Hat zeigten sich kaum bewegt davon, dass der Softwarehersteller besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen präsentierte. Grund ist, dass Red Hat gerade von IBM übernommen wird. Slack zeigten sich am Tag ihres Börsendebüts nachbörslich 0,7 Prozent höher mit 38,89 Dollar. Die Aktie war zuvor mit 38,50 Dollar an der Börse eingeführt worden und zwar im Zuge einer direkten Platzierung, also ohne vorherige Ermittlung eines Ausgabepreises via Bookbuilding-Verfahren. Im Vorfeld war von der Börsenaufsicht ein Referenzpreis von 26 Dollar angegeben worden. Nahe an ihren Schlusskursen aus dem regulären Handel zeigten sich Chevron und Phillips 66. Einem Reuters-Bericht zufolge hat ein Gemeinschaftsunternehmen der beiden Gesellschaften dem kanadischen Kunststoffhersteller Nova Chemicals ein Übernahmeangebot unterbreitet.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.753,17 0,94 249,17 14,69 S&P-500 2.954,18 0,95 27,72 17,84 Nasdaq-Comp. 8.051,34 0,80 64,02 21,34 Nasdaq-100 7.738,06 0,92 70,32 22,24 Vortag Umsatz 974 Mio 807 Mio Gewinner 2.141 1.756 Verlierer 810 1.162 Unverändert 101 137

Fest - Nachdem die jüngsten Aussagen der US-Notenbank die Erwartung einer baldigen Zinssenkung erhöht hatten, legten die Kurse zunächst deutlicher zu. Der Dow kletterte auf ein Jahreshoch, der S&P-500 markierte sogar ein Allzeithoch. Doch die Verschärfung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran ließ die Kurse im Verlauf etwas abbröckeln, ehe die Indizes im späten Handel wieder zulegten und in der Nähe der Tageshochs aus dem Handel gingen. Mit den steigenden Ölpreisen legten die Energiewerte zu. Der Sektor war im S&P-500 mit einem Plus von 2,2 Prozent größter Gewinner. Die Oracle-Aktie stieg um 8,2 Prozent und markierte im Verlauf ein Allzeithoch. Der Software-Konzern hatte überzeugende Zahlen vorgelegt. Für den Software-Subindex ging es um 1,7 Prozent nach oben. Slack Technologies erlebten ein fulminantes Börsen-Debüt. Der erste Kurs lag mit 38,50 Dollar um 48 Prozent über dem von der Börsenaufsicht zuvor ermittelten Referenzwert von 26 Dollar. Am Ende stand ein Kurs von 38,62 Dollar für die ohne Bookbuilding an die Börse gebrachte Aktie.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,73 -0,1 1,74 53,2 5 Jahre 1,75 -0,5 1,75 -17,5 7 Jahre 1,87 -1,2 1,88 -37,8 10 Jahre 2,01 -1,7 2,02 -43,8 30 Jahre 2,53 -1,0 2,54 -54,0

Die US-Anleihen legten mit den Spekulationen auf Zinssenkungen weiter zu. Dazu kamen die gestiegenen Unsicherheiten im Nahen Osten als Kurstreiber der als sicherer Hafen geltenden Papiere. Die Zehnjahresrendite fiel um 1,7 Basispunkte auf 2,01 Prozent, nachdem sie im Verlauf schon knapp unter die Marke von 2,00 Prozent gefallen war.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:51 % YTD EUR/USD 1,1294 +0,0% 1,1293 1,1197 -1,5% EUR/JPY 121,05 -0,1% 121,18 121,32 -3,7% EUR/GBP 0,8893 +0,1% 0,8887 0,8917 -1,2% GBP/USD 1,2701 -0,0% 1,2706 1,2557 -0,3% USD/JPY 107,18 -0,1% 107,30 108,36 -2,3% USD/KRW 1162,35 +0,3% 1159,29 1176,30 +4,3% USD/CNY 6,8696 +0,3% 6,8520 6,9058 -0,1% USD/CNH 6,8718 +0,2% 6,8590 6,9080 +0,0% USD/HKD 7,8072 -0,1% 7,8135 7,8277 -0,3% AUD/USD 0,6933 +0,1% 0,6924 0,6872 -1,6% NZD/USD 0,6595 +0,2% 0,6583 0,6525 -1,8% Bitcoin BTC/USD 9.735,75 +2,3% 9.514,50 9.161,25 +161,8%

Der Dollar stand mit der Erwartung niedrigerer US-Leitzinsen unter Druck. Der Euro legte im Tageshoch bis auf 1,1317 Dollar zu, vor allem aber der Yen rückte kräftig vor gegenüber dem Greenback. Bei der japanischen Devise trieb zusätzlich, dass für die japanische Notenbank im Gegensatz zu Fed und EZB kein wirklicher Spielraum bzw. größere Probleme gesehen werden, die Geldpolitik noch weiter zu lockern. Im späten US-Handel notierte der Euro bei 1,1291 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,73 57,07 -0,6% -0,34 +19,2% Brent/ICE 64,23 64,45 -0,3% -0,22 +16,4%

Die Ölpreise legten wegen der Eskalation im Nahen Osten kräftig zu. Auch der schwächere Dollar stützte. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg zum US-Settlement um 5,4 Prozent auf 56,65 Dollar, den größten Tagesgewinn seit Ende Dezember. Für den ab Freitag führenden August-Kontrakt ging es um 5,7 Prozent auf 57,07 Dollar nach oben. Brent gewann 4,3 Prozent auf 64,45 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.397,08 1.388,10 +0,6% +8,98 +8,9% Silber (Spot) 15,40 15,43 -0,2% -0,03 -0,6% Platin (Spot) 808,17 808,00 +0,0% +0,17 +1,5% Kupfer-Future 2,71 2,71 -0,1% -0,00 +2,6%

Nach der Rally am Vortag setzte der Goldpreis seine Aufwärtsbewegung fort, getrieben vom schwächeren Dollar, vor allem aber der Aussicht auf niedrigere Zinsen. Dazu kamen die wieder steigenden geopolitischen Sorgen. Der Preis für eine Unze kletterte zum US-Settlement um 3,6 Prozent auf 1.397 Dollar und damit den höchsten Settlement-Preis seit 2013. Es war zudem der größte Tagesgewinn seit Juni 2016. I asiatisch dominierten Handel am Freitag wurde auch die Marke von 1.400 Dollar geknackt.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG, 20.00 UHR

HONGKONG

In Hongkong sind hunderte Demonstranten zu neuen Protesten in das Regierungsviertel geströmt. Die Demonstranten forderten am Freitag den Rücktritt von Regierungschefin Carrie Lam sowie den endgültigen Verzicht auf ein umstrittenes Auslieferungsgesetz. Sie verlangten außerdem die Freilassung von festgenommenen Protestteilnehmern.

NORDKOREA / CHINA

