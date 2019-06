flatex Morning-news: Der Deutsche Aktienindex konnte am Donnerstag mit 12.438,37 ...

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex konnte am Donnerstag mit 12.438,37 Punkten ein neues Jahreshoch erreichen. Zum Xetra-Schluss notierte der DAX dann aber nur noch mit einem Kursplus von 0,38 Prozent bei 12.355,39 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund 3,42 Mrd. Euro. Auch der EuroStoxx50 fiel bis zum Handelsende wieder etwas von den Tageshochs zurück und schloss mit einem Zugewinn von 0,39 Prozent bei 3.468,08 Zählern. Aus den USA wurden am Nachmittag kurzfristig ein paar Wirtschaftsdaten ausgewiesen, die so gar nicht zu den aktuellen enorm ansteigenden Aktienmärkten passen wollten. Der Philadelphia Fed Index für den Monat Juni wurde nur mit 0,3 Punkten publiziert, obwohl mit 10,6 Punkten enorm mehr prognostiziert wurde - folglich eine herbe Enttäuschung. Was die 0,3 Punkte angeht, so bedeutet dies, dass der Index nur noch minimal vor einer Indikation eines Abschwungs im Bereich des Verarbeitenden Gewerbes notiert. Am Nachmittag wurde auch das Leistungsbilanzdefizit für das erste Quartal in 2019 veröffentlicht. Dieses Defizit lag im ersten Quartal bei 130,4 Mrd. US-Dollar. Wenig später wurde um 16:00 Uhr wurde noch das Verbrauchervertrauen für die Eurozone im Juni mit einem Minus von 7,2 Punkten leicht schlechter als erwartet publiziert. Die Stimmung der Verbraucher in der Eurozone hat sich im Monat Juni nochmals etwas verschlechtert. An der Wall Street gingen die drei führenden US-Indizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 mit weiteren Kursgewinnen aus dem Handel. Der marktbreite US-Index S&P500 konnte mit 2.958,06 Punkten sogar einen neuen Rekordstand erreichen.

Für den heutigen Freitag rückt als wichtigstes Event der große Verfallstag an der Terminbörse Eurex ganz nach oben auf die Agenda der Händler. Am vierfachen Verfallstag - auch als Hexensabbat bezeichnet - verfallen die Optionen und Futures zum Beispiel auf den DAX und zugleich die Optionen und Futures auf Einzelaktien. Die Optionen und Futures auf den DAX verfallen um 13:00 Uhr, die Optionen und Futures zum Beispiel auf den EuroStoxx50 um 12:00 Uhr. Aufgrund des Verfallstages an der Eurex kann nach wie vor mit höherer Volatilität gerechnet werden. Von der volkswirtschaftlichen Datenfront werden am Freitag zunächst Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor für den Monat Juni erwartet. Am Nachmittag werde aus den USA die Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor im Juni publiziert und um 16:00 Uhr stehen noch die Verkäufe bestehender Häuser für die USA im Mai zur Veröffentlichung an. Von der Unternehmensseite berichtet unter anderem der US-Konzern Carmax von dem aktuellen Quartalszahlenwerk.







Ausblick DAX

Nach den starken Kursgewinnen kommt die Konsolidierung. Die Märkte in der Region Asien-Pazifik und auch die US-Futures knickten am Morgen überwiegend nach unten weg. Die ersten DAX-Indikationen lagen mit 12.285 bis 12.295 Punkten wesentlich tiefer. An der Eurex verfallen heute die Optionen und Futures auf Indizes und Einzelaktien.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schloss am Mittwoch mit einem Kursplus von 0,38 Prozent bei 12.355,39 Punkten, erreichte aber intraday ein neues Jahreshoch bei 12.438,37 Punkten. Der DAX bildete am 03. Mai 2019 bei 12.435,67 Punkten ein bisheriges Jahreshoch aus. Danach vollzog der deutsche Leitindex eine Korrektur bis zum jüngsten Verlaufstief vom 03. Juni 2019 bei 11.620,64 Punkten. Diesen Kursverlauf heranziehend, wären die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen näher abzuleiten. Die Widerstände fänden sich bei den Marken von 12.436 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 12.555/12.628/12.748 und 12.940 Punkten. Die nächsten Unterstützungen wären bei 12.244/12.125/12.028/11.932/11.813 und 11.621 Punkten in Betracht zu ziehen.

flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/