Die gute Stimmung gegenüber der Gemeinschaftswährung bleibt zum Ende der Woche erhalten, aber der EUR/USD traf knapp über 1,1300 auf einen Widerstand. EUR/USD schaut auf Daten, USD Das Paar bleibt im positiven Bereich und so verzeichnet es am Freitag die dritte Sitzung in Folge einen Gewinn, während der Handel um 1,1300 stattfindet, was auf die Schwäche ...

