Das Analysehaus RBC hat Air France-KLM auf "Sector Perform" belassen. In Befragungen der britischen Unternehmensberatung Skytrax zur subjektiven Qualität internationaler Fluggesellschaften und Flughäfen habe Air-France-KLM sich ziemlich gut geschlagen, schrieb Analyst Damian Brewer in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. KLM werde von den Passagieren als eine der besten europäischen Gesellschaften wahrgenommen und Air France besser als die meisten Konkurrenten bewertet./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2019 / 17:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-06-21/09:21

ISIN: FR0000031122