Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Lufthansa von 24,90 auf 15,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die deutliche Gewinnwarnung der deutschen Airline sei symptomatisch für die Überkapazitäten und den harten Preiskampf in Deutschland und Österreich, schrieb Analyst Jaime Rowbotham in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Zudem seien die Ziele des Dax-Konzerns nach dem ersten Quartal zu optimistisch gewesen. Für die Lufthansa nehme der Wettbewerb in ihren Heimatmärkten zu. Wenngleich sich die Situation für die großen Netzwerk-Fluggesellschaften insgesamt etwas verschlechtert und er seine Erwartungen für 2019 nach unten geschraubt habe, sieht der Experte dennoch keinen Anlass zur Panik./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2019 / 04:57 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2019-06-21/09:22

ISIN: DE0008232125