Die beiden deutschen Autobauer Daimler und BMW sind einem Pressebericht zufolge auf der Suche nach externen Investoren für ihr Mobilitäts-Joint-Venture Yournow. Für geplante Investitionen von mindestens einer Milliarde Euro ins Kerngeschäft des Gemeinschaftsunternehmens, das Carsharing, wollten die beiden gleichberechtigten Partner vor allem fremde Geldgeber finden, berichtete das "Manager-Magazin" am Freitag unter Berufung auf Informationen aus den Konzernen.

Mit verschiedenen Interessenten werde derzeit gesprochen. Mittelfristig werde in München und Stuttgart gar überlegt, Yournow an die Börse zu bringen. Die Mehrheit solle nicht abgegeben werden, demnach könnte bis zu ein Viertel an dem Geschäft verkauft werden, schreibt das Blatt. Die beiden Unternehmen waren zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Intern werde eine mögliche Unternehmensbewertung von mindestens 5 Milliarden Euro angepeilt und damit mehr als mit 3,3 Milliarden Euro in den Büchern steht, schreibt das Magazin. Ende Februar hatten die beiden deutschen Premiumautobauer den Startschuss für ihr Mobilitäts-Joint-Venture gegeben.

In einem Verbund sind fünf Gemeinschaftsfirmen zusammengefasst. Die Bereiche teilen sich auf in Carsharing (Share Now), Parken (Park Now), Ladestationen für Elektrofahrzeuge (Charge Now), Reiseplanung über eine Mobilitätsplattform (Reach Now) und Mitfahrdienste (Free Now)./men/jha/

