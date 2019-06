Der Goldpreis stieg am Freitag zum zweiten Mal in Folge und erreichte damit Niveaus, die seit fast 6 Jahren nicht mehr erklommen wurden. In den vergangenen 12 Monaten kostet die Unze beim tiefsten Kurs 1.170 US-Dollar. Jetzt liegt der Preis bei 1.400 US-Dollar. Während der asiatischen Handelszeit stiegen die Goldpreise zum ersten Mal seit September 2013 wieder über die 1.400 US-Dollar-Marke. Später ...

