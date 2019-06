Lange waren die Beziehungen zwischen Nordkorea und China abgekühlt. Nun gibt es wieder eine Annäherung. Das unterstreicht auch ein Gipfel in Pjöngjang.

Angesichts der festgefahrenen Verhandlungen mit den USA über sein Atomwaffenprogramm hat Nordkorea nun seine Nähe zu China demonstriert. Machthaber Kim Jong Un habe sich mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping über Probleme in der Welt und der Region beraten, berichteten Nordkoreas Staatsmedien am Freitag. Beide Seiten seien bei ihrem Treffen am Vortag darin übereingekommen, dass es im gegenseitigen Interesse sei, angesichts "ernsthafter und komplexer Veränderungen in der internationalen und regionalen Situation" die Beziehungen voranzutreiben.

Das Treffen habe in "ernster und offener Atmosphäre" stattgefunden, hieß es. Auf die Atomgespräche mit den USA gingen die Berichte allerdings zunächst nicht näher ein.

Beim ersten Besuch eines chinesischen Präsidenten in dem abgeschotteten Nachbarland seit 14 Jahren hatte Xi am Donnerstag die Regierungen Nordkoreas und der USA zur Wiederaufnahme ihrer Verhandlungen aufgerufen. Xi habe Kim dabei gesagt, die internationale Gemeinschaft hoffe, dass beide ...

