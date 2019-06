Die letzten Börsenwochen waren sehr volatil. Der Gegenwind wird stärker - ein Vorgeschmack auf schwere Zeiten? Wir haben souverän reagiert und die Liquiditätsquote erhöht, weshalb wir im Mai 2019 deutlich weniger verloren als die meisten Indizes.Seit Jahresbeginn haben wir ein ordentliches Plus von 8,5 Prozent im Max Otte Vermögensbildungsfonds (ISIN: DE000A1J3AM3 ) erwirtschaftet. Der NAV steht zum 31. Mai bei 133,92 Euro. Damit sind wir, gerade angesichts des eingetrübten Börsenklimas, sehr zufrieden. Nur ein einziger, sehr großer Konkurrenzfonds war in den ersten 5 Monaten 2019 noch etwas besser. Einige Indizes fielen deutlich ab. Der Nikkei machte nur +2,9 Prozent, der britische FTSE 100 +6,4 Prozent. Der SMI performte sehr gut mit +13 Prozent. Auch der DAX mit +11,1 Prozent und der MSCI World in EUR mit +11,4 Prozent konnten sich gut erholen.

