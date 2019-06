Toronto (ots/PRNewswire) - Casablanca Finance City (CFC) und Toronto Finance International (TFI) unterzeichneten heute eine Absichtserklärung, die einen besseren Zugang und eine engere Zusammenarbeit zwischen den Finanzzentren Casablanca und Toronto sowie Afrika und Kanada im weiteren Sinne ermöglicht. Die Absichtserklärung bietet außerdem eine Plattform zur Förderung bewährter Praktiken in den Bereichen umweltfreundliche Finanzierung und Infrastruktur und zum Austausch von Informationen und Fachwissen, um die Zusammenarbeit zwischen den beiden Finanzplätzen in Bereichen wie gemeinsame professionelle finanzielle Aus- und Weiterbildungsprogramme, Forschung, Workshops und andere Aktivitäten zu ermöglichen.



Manal Bernoussi, CFC Director of Strategy, Marketing and Communications: "Wir fühlen uns geehrt, dieses Abkommen mit Toronto Finance International zu unterzeichnen, das es uns ermöglichen wird, Kooperationsmöglichkeiten zwischen Kanada, Marokko und Afrika zu erkunden. Diese Vereinbarung ermöglicht es Casablanca Finance City, sein Partnernetzwerk in Nordamerika zu stärken und seine internationale Zusammenarbeit weiter auszubauen. Sie bestätigt auch das Interesse von CFC für die nordamerikanischen Märkte und die Attraktivität des afrikanischen Kontinents für nordamerikanische Investoren."



Jennifer Reynolds, Präsidentin und CEO von Toronto Finance International: "Wir freuen uns sehr über diese Vereinbarung mit Casablanca Finance City (CFC). Afrika ist eine der am schnellsten wachsenden Wirtschaftsregionen der Welt mit wachsenden Handels- und Investitionsbeziehungen zu Kanada. Durch die Zusammenarbeit mit CFC werden wir den Informations- und Wissensaustausch erleichtern, um neue Möglichkeiten für eine stärkere internationale Zusammenarbeit zu entwickeln."



Informationen zu Toronto Finance International (TFI)



TFI ist eine öffentlich-private Partnerschaft zwischen den drei staatlichen Ebenen Kanadas, dem Finanzdienstleistungssektor und der Wissenschaft. Die Mission von TFI ist es, gemeinsame Aktionen zu leiten, die die Wettbewerbsfähigkeit und das Wachstum des Finanzsektors von Toronto vorantreiben und seine Bedeutung als führendes internationales Finanzzentrum festigen. (TFI war früher unter dem Namen Toronto Financial Services Alliance bekannt.)



www.tfi.ca



Informationen zu Casablanca Finance City (CFC)



CFC ist eine afrikanische Wirtschafts- und Finanzzentrale an der Schnittstelle der Kontinente. CFC ist als führendes Finanzzentrum Afrikas und Partner der größten internationalen Finanzzentren anerkannt und hat eine starke Mitgliedergemeinschaft von Finanzunternehmen, regionalen Zentralen multinationaler Unternehmen, Dienstleistern und Holdinggesellschaften aufgebaut. CFC bietet seinen Mitgliedern ein attraktives Leistungsversprechen, darunter eine "Doing Business"-Unterstützung, die die Entwicklung ihrer Aktivitäten in Afrika fördert. Zur Unterstützung seiner Community setzt sich CFC dafür ein, das Know-how seiner Mitglieder über Afrika zu fördern und gleichzeitig Synergien und Geschäftsmöglichkeiten innerhalb seines Netzwerks aufzubauen.



www.casablancafinancecity.com



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/926349/Manal_Bernoussi_and _Jenifer_Reynolds.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/926383/Casablanca_Finance_ City_Logo.jpg



OTS: Casablanca Finance City (CFC); Toronto Finance International (TFI) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/135073 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_135073.rss2



Pressekontakt: Mohamed Belfass Media Relations Manager PR Media +212-6-617-436-85 mohamed.belfass@prmediacom.com