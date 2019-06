Wien (ots) - Mit gemeinsamer Organisation durch das Baku Internationale Zentrum für interreligiöse und gesellschaftsübergreifende Zusammenarbeit, das Internationale Zentrum für interreligiösen und interkulturellen Dialog KAICIID, das Genfer Zentrum für Menschenrechte und globalen Dialog und die Botschaft der Republik Aserbaidschan in der Republik Österreich wurde eine internationale Konferenz zum Thema "Von der interreligiösen und gesellschaftsübergreifenden Zusammenarbeit zur menschlichen Solidarität" am 19. Juni 2019 im Hofburg Palace in Wien abgehalten. An Veranstaltung haben Vertreter der Regierung, des Parlaments, der internationalen Organisationen sowie Nichtregierungsorganisationen, Vertreter der Wissenschaft, religiöser Konfessionen aus Österreich und aus mehr als 30 Ländern, sowie die Vertreter der in Österreich akkreditierten Botschaften und internationalen Organisationen teilgenommen. Die Aserbaidschanische Delegation unter der Leitung des Vorstehers der Verwaltung der Muslime des Kaukasus, Generalsekretärs von "Baku Internationales Zentrum für interreligiöse und gesellschaftsübergreifende Zusammenarbeit" Sheikh-ül-Islam A. Pashazade und des Beraters des Staatspräsidenten der Republik Aserbaidschan Ali Hasanov war durch verschiedene Vertreter der Regierung, des Parlaments, der Wissenschaft und Religion vertreten.



Die Organisation der internationalen Konferenz basiert auf der Notwendigkeit der Förderung des multikulturellen Models und der Entwicklung des interreligiösen und gesellschaftsübergreifenden Dialogs und der Zusammenarbeit sowie auf Lösung von Problemen, die die moderne Welt beunruhigen. Die internationale Konferenz in Österreich, das ein führendes europäisches Land ist und wo diverse Kulturen und Religionen vertreten sind, dient zur Steigerung der Aufmerksamkeit der Weltgemeinschaft auf globaler Ebene auf dieses wichtige Thema, zur Förderung des Friedens und Sicherheit, insbesondere zur Demonstrierung einer gemeinsamen Position durch Vertreter unterschiedlicher Kulturen, Zivilisationen und Religionen gegen interreligiöse Konflikte.



In dem vorgetragenen Brief des Staatspräsidenten der Republik Aserbaidschan an die Teilnehmer der internationalen Konferenz in Wien wurde die Zuversicht geäußert, dass die durchgeführten Besprechungen und die konstruktiven Vorschläge einen wertvollen Beitrag zur Förderung des weltweiten interreligiösen Dialogs, zur Stärkung der interkulturellen Harmonie, zum Frieden und zur gegenseitigen Verständigung leisten werden. An der Veranstaltung haben unter anderem auch der stellvertretende UNO-Generalsekretär, der hochrangige Repräsentant der Allianz der Zivilisationen der UNO Herr Miguel Moratinos und der stellvertretende Generalsekretär der UNO Raschid Khalikov aufgetreten. In seiner Begrüßungsrede teilte Seine Eminenz Sheikh-ül-Islam A. Pashazade mit, dass in Aserbaidschan den nationalen und weltlichen Werten sowie den multikulturellen Traditionen große Bedeutung beigemessen und die Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Kulturen und Religionen auf Regierungsebene unterstützt wird. Er wies darauf hin, dass in Folge der armenischen Aggression gegen Aserbaidschan auf unseren eroberten Gebieten historische, kulturelle und religiöse Denkmäler zerstört werden und betonte die Wichtigkeit einer friedlichen Lösung des Konfliktes auf Grundlage von internationalen Rechtsnormen, die Umsetzung der bekannten Resolutionen der Organisation der Vereinten Nationen sowie die Notwendigkeit der Steigerung der Bemühungen der Minsk-Gruppe der OSZE. Im Rahmen der Wiener Konferenz wurde ein Film "Der menschliche Aufruf" aufgeführt, der die Rolle Aserbaidschans bei der Entwicklung der gesellschaftsübergreifenden und interreligiösen Zusammenarbeit sowie die Werte des Multikulturalismus widerspiegelt.



Abschließend haben die Teilnehmer der internationalen Konferenz ein Abschlussdokument - die Wiener Erklärung beschlossen. In dem Dokument wird betont, dass die kontinuierliche Fortsetzung von derartigen Veranstaltungen in der modernen Welt für die Förderung von humanen Ideen und der multikulturellen Lebenseinstellung äußerst aktuell und notwendig ist.



