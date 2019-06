Berlin (ots) - Der kostenfreie und anbieterneutrale _Digitalcheck Mittelstand ist ein ganzheitlicher Selbstcheck, der die Perspektive von kleinen und mittleren Unternehmen in den Fokus rückt. Er liefert dabei individuelle Analysen und konkrete, umfassende Handlungsempfehlungen zu Digitalisierungsvorhaben.



_Gemeinsam digital, das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Berlin, veröffentlicht mit dem _Digitalcheck Mittelstand den aktuell umfangreichsten, kostenfreien Check zur Erfassung des digitalen Reifegrades mittelständischer Unternehmen in Deutschland. Insgesamt 95 existierende Digitalchecks aus Wissenschaft und Praxis flossen in die Erstellung des Modells und in die ausführlichen Analysen und Handlungsempfehlungen ein. Von Experten erstellt, für die Praxis optimiert Die Wissenschaftler vom Lehrstuhl für Innovationsmanagement und Entrepreneurship der Universität Potsdam entwickelten einen aktuellen, wissenschaftlich fundierten und praxisnahen Digitalcheck für den Mittelstand.



Mit dem Instrument erhalten Unternehmen eine ganzheitliche Einschätzung des eigenen digitalen Reifegrades. Der Ansatz stellt dabei nicht die technische Seite der Digitalisierung sondern die notwendige Bewusstseinsänderung in den Vordergrund. So adressiert er Geschäftsführung, Leitungen und Mitarbeiter gleichermaßen und erfordert für die Bearbeitung keinen IT-Hintergrund. Als Ergebnis erhalten Unternehmen einen umfangreichen Bericht, der bequem per E-Mail zugeschickt wird. Dieser Bericht enthält:



- Die unternehmensspezifische Einschätzung des digitalen Reifegrades in verschiedenen Dimensionen, wie: Strategie, Unternehmenskultur, Personal, Technik oder Prozesse



- passende Handlungsempfehlungen zur Verbesserung des Digitalisierungsstandes in jeder der Dimensionen



- Einen anonymisierten Benchmark, um sich mit anderen Unternehmen zu vergleichen



- Einen Fortschrittsbericht bei Checkwiederholung nach der Durchführung von Digitalisierungsmaßnahmen



Flankierend zum Digitalcheck bietet _Gemeinsam digital einen Telefon- und E-Mail-Support sowie ab November Reifegradseminare an, in denen konkrete Digitalisierungsvorhaben auf Grundlage der Analyseergebnisse geplant werden.



Nachfragen per Mail an: digitalcheck@gemeinsam-digital.de



Machen Sie Fortschritte?



Der _Digitalcheck Mittelstand ist eine wichtige Ist-Analyse für Unternehmen, um den eigenen Digitalisierungsstand einzuordnen. Sind die ersten Maßnahmen umgesetzt, liefert ein Fortschrittsbericht bei einer erneuten Analyse erste Erkenntnisse über den Erfolg der Maßnahmen.



_Gemeinsam digital, das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Berlin ist eine zentrale Anlaufstelle für alle Unternehmen in Berlin, Brandenburg und bundesweit. Wir arbeiten praxisnah, nutzerorientiert und branchenübergreifend.



Fünf Partner gehören zu _Gemeinsam digital. Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) leitet das Projekt federführend. Das Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG), das Hasso-Plattner-Institut (HPI), das Institut für Innovations- und Informationsmanagement (IIIM) der Technischen Hochschule Brandenburg (THB) und die Universität Potsdam (UP) stellen als wissenschaftliche Partner die Fachexpertise auf dem Feld der Digitalisierung.



_Gemeinsam digital ist ein Förderprojekt des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) im Förderschwerpunkt Mittelstand-Digital. Das BMWi ermöglicht die kostenfreie Nutzung aller Angebote. Weitere Informationen finden Sie unter www.gemeinsam-digital.de.



