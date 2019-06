Der Bielefelder Nahrungs- und Getränkekonzern Oetker steht vor historischen Entscheidungen. Teile des Beirats erwägen, den anhaltenden Streit in der Eignerfamilie durch eine Realteilung zu lösen, schreibt das "Manager Magazin" unter Berufung auf Unternehmenskreise.



Im Zuge einer Realteilung könnte die Gruppe aufgespalten und an die verfeindeten Familienzweige verteilt werden. "Wir durchschlagen den gordischen Knoten", wird ein ungenanntes Beiratsmitglied zitiert. In der zerstrittenen Familie war bereits vor rund zehn Jahren eine Realteilung erwogen worden, sie wurde damals aber verworfen, schreibt das "Manager Magazin".