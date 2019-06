DAX - Wird nach dem Verfall Kasse gemacht?

Henry Philippson,

Nach dem marginalen neuen Jahreshoch im DAX gestern bei 12.438 Punkten kam es zu den angedachten Gewinnmitnahmen, der Index notierte im vorbörslichen Handel am Morgen unterhalb von 12.300 Punkten. Grund für die Schwäche waren Gerüchte um einen abgeblasenen US-Angriff auf den Iran.

Die schwache Eröffnung vor dem dreifachen Verfallstermin an der EUREX heute Mittag wurde von den Bullen als Einladung genutzt. Als dann der Einkaufsmanagerindex für Deutschland um 09:30 Uhr noch leicht über den Erwartungen veröffentlicht wurde gaben die Bullen noch einmal richtig Gas und trieben den Index am Vormittag bis auf 12.423 Punkte.

Ob diese Levels bis zum Handelsschluss verteidigt werden können, darf aber bezweifelt werden. Hier ist Im Vorfeld des nahenden Wochenendes in Anbetracht der geopolitisch etwas angespannten Situation tendenziell noch einmal mit Gewinnmitnahmen zu rechnen, immerhin hat das deutsche Börsenbarometer vom Wochentief über 400 Punkte zulegen können.

Ein Schönes Wochenende Allen Lesern!

DAX in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 23.05.2019 - 21.06.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2014 - 21.06.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

