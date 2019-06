Unterföhring (ots) -



- Ein Sender mit Sky Originals & Sky produzierten Shows anlässlich des 10. Geburtstags von Sky - Neuer, temporärer Sender Sky Serien & Shows HD von 12. mit 21. Juli für alle Sky Kunden verfügbar - Die besten Sky Originals, u.a. "Das Boot", "Der Pass", "8 Tage" wie auch die internationalen Erfolge "Chernobyl", "Tin Star", "The Young Pope" oder "Patrick Melrose" - Sky produzierte Showformate wie "MasterChef", "Quatsch Comedy Club" oder "Farid - Magic Unplugged" sowie "Master of Photography" und "Why do we dance"



Unterföhring, 21. Juni 2019 - Wer sich schon immer mit Sky produzierten Serien und Shows glücklich bingen wollte, ohne dabei selber in die Rolle des Programmmachers zu schlüpfen, für den hat Sky im Juli den perfekten Sender parat. 10 Tage das Beste aus dem Hause Sky auf einem Sender.



Ab Freitag, den 12. bis einschließlich 21. Juli bringt Sky Serien & Shows HD die besten fiktionalen und non-fiktionalen Eigenproduktionen auf den heimischen Bildschirm. Anlässlich des 10jährigen Firmenjubiläums geben sich Sky Originals und Sky produzierte Showformate auf dem eigens dafür eingerichteten Pop-up-Sender 24/7 die Klinke in die Hand:



Mit von der Partie sind natürlich die nationalen Sky Originals "Das Boot" - zuletzt unter anderen Auszeichnungen mit dem Bayerischen Fernsehpreis und dem Shanghaier Magnolia Award geehrt und gerade in Produktion von Staffel zwei befindlich - "Der Pass" mit einem unvergleichlichen Nicholas Ofczarek, das ebenfalls in eine zweite Runde gehen wird, sowie die Apokalypse-Serie "8 Tage" mit einem Aufgebot an namenhaften, deutschsprachigen Schauspielern.



Fehlen dürfen darüber hinaus nicht die Koproduktion zwischen Sky und HBO: "Chernobyl", die Miniserie, welche unlängst "Game of Thrones" den IMDb-Rang als beste Serie abgelaufen hat, oder "Patrick Melrose" mit Benedict Cumberbatch sowie die italienischen Sky Originals "Gomorrha - Die Serie" (Staffel 3) und "The Young Pope" mit Jude Law als fiktionaler Papst Pius XIII (derzeit ist eine neue Staffel mit Titel "The New Pope" in Produktion).



Neben den anspruchsvollen, ausgezeichneten Serienproduktionen aus dem Hause Sky wartet auf alle Sky Kunden auch ein Feierwerk der besten Showformate: Thomas Herrmanns mit seinem "Quatsch Comedy Club" (Staffel 1+2) und Frank Buschmann mit "Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette" sind ebenso dabei wie die "MasterChef"s Ralph Zacherl und Nelson Müller (Staffel 1+2) und Meisterzauberer "Farid - Magic Unplugged". Für Freunde der schönen Künste ist mit "Master of Photography" und der 5teiligen Doku "Why do we dance?" ebenfalls gesorgt.



Alle Programme im Überblick:



"You, Me and the Apocalypse", am Donnerstag, den 18 Juli ab 6.55 Uhr



"Tin Star" Staffel 1, am Freitag, den 19 Juli ab 11:55 Uhr



"The Young Pope", am Montag, den 15. Juli ab 8:25 Uhr und Mittwoch, 17. Juli ab 9:10 Uhr



"The Tunnel" am Freitag, den 12. Juli ab 7 Uhr



"Strike Back" am Mittwoch, den 17. Juli ab 22:35 Uhr



"Save Me" am Samstag, den 20. Juli, ab 01:20 Uhr



"Riviera" am Montag, den 15. Juli ab 12:20 Uhr



"Patrick Melrose" am Freitag, den 19. Juli ab 20:15 Uhr



"Gomorrha - Die Serie" (Staffel 3), am Dienstag, den 16. Juli ab 9:55 Uhr



"Fortitude" am Samstag, den 13. Juli ab 03:25 Uhr, Montag, den 15. Juli ab 00:40 sowie Samstag, den 19.07. die letzten beiden Folgen ab 02:45 Uhr



"Der Pass" am Freitag, den 12. Juli ab 20:15 Uhr



"Der Grenzgänger" am Freitag, den 12. Juli ab 13:55 Uhr



"Das Boot" am Dienstag, den 16. Juli ab 20:15 Uhr



"Chernobyl" am Donnerstag, den 18. Juli ab 14:45 Uhr



"Britannia" am Mittwoch, den 17. Juli ab 15 Uhr



"A Discovery of Witches" am Montag, den 15. Juli ab 20:15 Uhr



"8 Tage" am Donnerstag, den 18. Juli ab 20:15 Uhr



"Why do we dance?" am Dienstag, den 16. Juli ab 6:10 Uhr



"Porn Culture" am Dienstag, den 16. Juli ab 02:20 Uhr



"Master of Photography" (Staffel 3) am Mittwoch, den 17. Juli ab 6:40 Uhr (Folge 1-3), Freitag, den 19 Juli ab 7:35 Uhr (Folge 4-8) sowie Staffel 4 komplett am Samstag, den 20. Juli ab 22:55 Uhr



"Quatsch Comedy Club" (Staffel 2 + Best of Staffel 1 und 2) am Samstag, den 13. Juli ab 7:35 Uhr und am Sonntag, den 14, Juli ab 8:50 Uhr sowie Samstag, 20 Juli ab 18:35 Uhr und Sonntag, den 21. Juli ab 22:40 Uhr



"Mitfahr-Randale - Wer aussteigt, verliert" am Samstag, den 13. Juli ab 6:15 Uhr" und Montag, 15. Juli ab 7:10 Uhr, und Samstag, 20. Juli ab 7:45 Uhr sowie Sonntag, 21. Juli ab 18:45 Uhr



"Miss Wildcard - Beauties Undercover" am Sonntag, den 21. Juli ab 15:10 Uhr



"MasterChef" (S1+2) am Samstag, den 13. Juli ab 11:25 Uhr sowie Samstag" 20 Juli ab 11:10 Uhr



"Farid - Magic Unplugged" am Sonntag, den 14. Juli ab 12:10 Uhr und Sonntag, 21. Juli ab 19:45 Uhr



"Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette" (S1+2) am Sonntag, den 14. Juli ab 14:05 Uhr sowie Sonntag, den 21. Juli ab 4:35 Uhr



