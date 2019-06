In einer Raffinerie in Philadelphia an der Ostküste der USA ist Medienberichten zufolge ein Feuer ausgebrochen. Es seien Explosionen zu hören gewesen, über dem Gebiet hänge eine Rauchwolke, berichtete der Sender NBC. Die Flammen seien kilometerweit zu sehen. Mehrere Straßen seien gesperrt worden.

Der Sender ABC berichtete, die Feuerwehr habe die Flammen unter Kontrolle bringen können. Es habe nach ersten Erkenntnissen keine Verletzten gegeben. Die Ursache des Brandes in der Öl- und Gasraffinerie ist bislang unbekannt, wie es weiter hieß. In dem Komplex seien rund 1000 Menschen beschäftigt./jv/DP/men

