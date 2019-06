Der DAX ist am Freitagmittag ohne klare Richtung geblieben. Kurz nach 12:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit 12.350 Punkten berechnet und damit praktisch auf Vortagesschluss.



Zwischenzeitlich war das Börsenbarometer ein halbes Prozent im Plus, gab die Gewinne aber wieder ab. Besonders schwer taten sich am Freitag Aktien von Lufthansa, Vonovia und Infineon, die bis zum Mittag jeweils ein Prozent und mehr nachließen. Der Nikkei-Index hatte zuletzt ebenfalls nachgelassen und mit einem Stand von 21.258,64 Punkten geschlossen (-0,95 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag etwas stärker.



Ein Euro kostete 1,1309 US-Dollar (+0,14 Prozent).