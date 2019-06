Bonn (ots) - Alt und Jung, Ost und West, Arm und Reich - in unserer Gesellschaft scheinen sich immer neue Gräben aufzutun. Der Zusammenhalt zwischen den Regionen und Generationen bröckelt, so die weitergehenden Analysen der jüngsten Umfragen und Wahlergebnisse. Antworten auf die sozial und ökonomisch relevanten Fragestellungen unserer Zeit fallen je nach Wohnort oder Altersgruppe unterschiedlich aus. Die Suche nach einer verbindenden Formel scheint für die Politik schwerer denn je. Die Mitte der Gesellschaft tendiert vermehrt zu den politischen Rändern - Leidtragende sind vor allem die Volksparteien. Wie geteilt ist Deutschland? Wie halten wir unsere Gesellschaft zusammen? Wie schaffen wir Generationengerechtigkeit? Und wie gelingt der Ausgleich zwischen den Regionen? Diese und weitere Fragen diskutiert Michaela Kolster mit ihren Gästen:



Diana Kinnert, Unternehmerin und CDU-Mitglied



und



Prof. Wolfgang Merkel, Politikwissenschaftler



OTS: PHOENIX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6511 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6511.rss2



Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de