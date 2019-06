Obwohl der Wettbewerb der Streaming-Anbieter durch den Markteintritt von Disney und Apple größer wird, sieht sich Netflix gut positioniert. Man erwarte nicht, so hieß es vor kurzem in einem Brief an die Aktionäre, dass das Wachstum durch die Neuen, also Disney und Apple, nachlasse. ...

