Valneva: Das Biotech-Unternehmen Valneva SE hat mit GSK im gegenseitigen Einvernehmen entschieden, die strategische Allianzvereinbarung, die ursprünglich zwischen Novartis und Intercell, also Vorgängerunternehmen von GSK bzw. Valneva, abgeschlossen wurde, zu beenden. Valneva wird 9 Mio. Euro sofort und bis zu weitere 7 Mio. Euro an Meilensteinen im Zusammenhang mit der Marktzulassung seines Lyme Borreliose-Impfstoffs an GSK zahlen. Infolgedessen hat Valneva die volle Kontrolle über seine wichtigsten F&E-Aktivitäten, einschließlich seines Lyme Borreliose- Impfstoffkandidaten VLA15, wie es heißt. Thomas Lingelbach, CEO von Valneva, kommentiert: "Ich freue mich, dass Valneva nun in der Lage ist, seine gesamte Entwicklungsstrategie für alle Impfstoffkandidaten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...