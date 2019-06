TTT Tech, Pionier im Bereich Autonomes Fahren, strebt bekannterweise einen Gang an die Börse an. Unmittelbar vor der Türe steht dieses Ereignis nicht. Im Interview mit dem Trend lobt Unternehmenschef Georg Kopetz die WIener Börse: "In zwei Jahren ist ein IPO ein Thema. Meine Sympathie gilt dabei der Börse Wien, denn der Unterschied zu Frankfurt ist aus einer internationalen Perspektive gar nicht so groß. Im ATX hätten wir Visibilität und Glaubwürdigkeit." Dazu könnten als Zweitlisting ADRs an der Nasdaq kommen. Aluflexpack: Laut einem Reuters-Bericht sind die Orderbücher und die Mehrzuteilungsoption beim Aluflexpack-IPO bereits voll gedeckt. Die schweizerisch-kroatische Firma aus Michael Tojners Montana Tech Components will mit dem ...

