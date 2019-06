Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Euroraum-Einkaufsmanagerindex etwas höher als erwartet

Die Aktivität in der Privatwirtschaft des Euroraums ist im Juni etwas stärker als erwartet gewachsen. Der von IHS Markit erhobene aggregierte Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg auf 52,1 (Mai: 51,8), während die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte eine Stagnation prognostiziert hatten. Der in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex erhöhte sich im Juni leicht auf 47,8 (47,7) Punkte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten allerdings einen Anstieg auf 48,0 prognostiziert. Der Index des nicht-verarbeitenden Gewerbes stieg auf 53,4 (52,9). Erwartet worden waren 52,8 Punkte.

Wachstum in deutscher Privatwirtschaft im Juni unverändert

Die Aktivität der deutschen Privatwirtschaft ist im Juni mit dem gleichen Tempo wie im Vormonat gewachsen, wobei sich der verarbeitende Sektor weiter in einer Rezession befindet. Der von IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex (PMI) des verarbeitenden Gewerbes stieg allerdings deutlicher als erwartet - auf 45,4 (Mai: 44,3) Punkte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Anstieg auf 44,5 prognostiziert. Der Einkaufsmanagerindex des nicht-verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 55,6 (55,4) Punkte. Erwartet worden war eine Stagnation auf dem Vormonatswert.

EZB: Banken zahlen aus TLTRO2 weitere 25 Mrd Euro zurück

Die Banken des Euroraums wollen ihre im Rahmen der zweiten Serie langfristiger und gezielter Refinanzierungsgeschäfte (TLTRO2) aufgenommene Liquidität deutlicher als zuletzt reduzieren. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) planen die Institute eine Rückzahlung von 25,9 Milliarden Euro aus allen vier TLTRO2. Im März hatte sich der Rückzahlungsbetrag auf 3,5 Milliarden Euro belaufen. Insgesamt hatten sich die Banken 2016 und 2017 im Rahmen von vier TLTRO2 740 Milliarden Euro geliehen. Davon waren bis dato nur 25 Milliarden zurückgegeben worden. Dieser Betrag erhöht sich nun auf rund 50 Milliarden.

Bullard: Rasche Zinssenkung wäre Versicherung gegen Risiken

Der Präsident der Federal Reserve Bank of St. Louis, James Bullard, hat seine Entscheidung verteidigt, bei der jüngsten FOMC-Sitzung für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte zu stimmen. "Eine Senkung der Zielspanne der Fed-Funds-Rate zum jetzigen Zeitpunkt würde eine Versicherung gegen einen weiteren Rückgang der Inflationserwartungen und gegen erhöhte Abwärtsrisiken für die sich verlangsamende Konjunktur darstellen", sagte Bullard laut vorab verbreitetem Redetext. Selbst wenn es zu keiner stärkeren Verlangsamung kommen sollte, würde eine Zinssenkung eine raschere Rückkehr von Inflation und Inflationserwartungen unterstützen.

Bank of England kündigt Klima-Stresstest für Geschäftsbanken an

Die britische Zentralbank hat einen Klima-Stresstest für das britische Finanzsystem angekündigt. Untersucht werden solle, wie sich die Risiken der Klimaveränderung auf das Bankensystem auswirken werden, kündigte der Chef der Bank of England, Mark Carney, an. Als Beispiel nannte er die Zunahme von Wetterphänomenen oder den Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft. Die Methodik werde im Herbst erarbeitet; geplant sei der Stresstest im Jahr 2021.

EU-Staats- und Regierungschefs beraten bei Gipfel über Stand der Eurozonen-Reform

Die EU-Staats- und Regierungschefs haben ihren Gipfel mit Beratungen über den Stand der Reform der Währungsunion fortgesetzt. Bei den Gesprächen mit allen 27 EU-Staaten außer Großbritannien sollten am Freitag die Fortschritte bei der Stärkung des Euro-Rettungsfonds ESM und die Einigung der Finanzminister auf erste Eckpunkte für ein Eurozonen-Budget bewertet werden.

Heftige Kritik nach Scheitern des EU-Gipfels zur Klimaneutralität

Das Scheitern der EU-Staats- und Regierungschefs bei der Festlegung auf eine Klimaneutralität bis 2050 ist bei Umweltaktivisten auf scharfe Kritik gestoßen. Diese warfen der EU am Freitag vor, nicht ausreichend auf die Sorgen der Menschen vor dem Klimawandel zu reagieren. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) forderte, es müsse jetzt um die konkreten Maßnahmen gehen, wie das Ziel einer Treibhausgasneutralität bis 2050 erreicht werden könne.

Österreich sieht Weber noch nicht aus dem Rennen um Juncker-Nachfolge

Österreichs Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein sieht den Konservativen Manfred Weber (CSU) noch nicht mit dem Versuch gescheitert, Nachfolger von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zu werden. Auf die Frage, ob die Kandidatur Webers vom Tisch sei, sagte sie am Freitag beim EU-Gipfel, dies könne "man so nicht sagen". Die parteilose Bierlein führt die Regierungsgeschäfte in Österreich übergangsweise bis zu den Neuwahlen im September.

Schwarz-Grün in ZDF-Politbarometer beliebteste Koalition

Eine Koalition aus Union und Grünen ist im neuen ZDF-Politbarometer so beliebt wie nie zuvor. Für eine schwarz-grüne Koalition nach der nächsten Bundestagswahl sprachen sich 46 Prozent der Befragten aus, 39 Prozent fänden das schlecht. Damit ist Schwarz-Grün das einzige Koalitionsmodell, das von den Befragten mehr Zustimmung als Ablehnung erfuhr, sowie das einzige Zweierbündnis mit einer Mehrheit in der Sonntagsfrage, wie das ZDF am Freitag mitteilte.

Deutliche Mehrheit gegen Regierungsbeteiligung der AfD im Osten

Eine deutliche Mehrheit der Bundesbürger lehnt Regierungsbeteiligungen der AfD nach den anstehenden Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen ab. Das ergab eine am Freitag veröffentlichte Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar Emnid für das Magazin Focus. 70 Prozent der Bundesbürger sind demnach generell gegen eine Regierungsbeteiligung der AfD. Weitere 11 Prozent sind der Meinung, Regierungen sollten sich von der AfD dulden lassen, und nur 9 Prozent sprechen sich für Koalitionen mit der AfD aus.

Mützenich: SPD-Basis soll bei künftiger Parteispitze mitreden

Der kommissarische SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich will die Basis bei der Neubesetzung der Parteispitze mitreden lassen. "Mehr Mitbestimmung von Mitgliedern ist in jedem Fall notwendig und sinnvoll, um den Zusammenhalt zu stärken", sagte er den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland vom Freitag. "Auch der Wettbewerb von Personen, der dann mit Themen verknüpft ist, kann uns als Partei sehr helfen."

Klimaaktivisten kündigen noch für Freitag erste Tagebaublockaden im Rheinland an

Klimaaktivisten des Bündnisses Ende Gelände wollen bereits am Freitag mit Blockadeaktionen im rheinischen Braunkohlerevier beginnen. Im Laufe des Tages werden rund 4000 Menschen vom Protestcamp im nordrhein-westfälischen Viersen aufbrechen, wie das Bündnis mitteilte. Der Aufbruch zu Blockaden im Tagebaurevier zwischen Aachen und Köln sei in zwei Wellen geplant. "Eine weitere große Aufbruchswelle ist für Samstag geplant", kündigte das Bündnis an.

Trump umwirbt spanischsprachige US-Wähler

Wenige Tage nach dem Start seines Wahlkampfes für die Präsidentschaftswahl 2020 hat sich US-Präsident Donald Trump in seltener Herzlichkeit an die Latino-Bevölkerung in den USA gewandt. "Ich liebe Einwanderer", sagte Trump am Donnerstag in einem Interview mit dem spanischsprachigen US-Sender Telemundo. Trump hat die Bekämpfung illegaler Migration zum Kernthema seiner Amtszeit gemacht; häufig und insbesondere im Wahlkampf 2016 fiel er mit polemischen Attacken gegen Migranten auf.

Mexiko gibt Startschuss für Entwicklungsplan zur Eindämmung von Migration

Mit Entwicklungshilfeprogrammen und Geldern in Milliardenhöhe will Mexiko die Migration aus Mittelamerika eindämmen. Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador gab am Donnerstag den offiziellen Startschuss für seinen Wirtschaftsplan für die von Bandenkriminalität und Armut geplagten Länder Mittelamerikas. Mit seinem Kollegen aus El Salvador, Nayib Bukele, unterzeichnete er im südmexikanischen Tapachula einen ersten Vertrag über 30 Millionen US-Dollar (rund 2,7 Millionen Euro) an Hilfsgeldern.

Kreml verurteilt Massenproteste in Tiflis als "russlandfeindliche Provokation"

Der Kreml hat die Massenproteste in Tiflis gegen den Auftritt eines russischen Abgeordneten im georgischen Parlament als "russlandfeindliche Provokation" verurteilt. Der Sprecher von Präsident Wladimir Putin sagte am Freitag vor Journalisten in Moskau: "Was gestern in Georgien passiert ist, ist nichts anderes als eine russlandfeindliche Provokation." Für die russische Regierung seien die Proteste Anlass zu Besorgnis, fügte Dmitri Peskow hinzu.

GROßBRITANNIEN

Finanzsaldo öffentl. Hand (PSNB) Mai +5,1 Mrd GBP (Vj: +4,2 Mrd GBP)

Finanzsaldo öffentl. Hand (PSNB) Mai PROGNOSE: +4,2 Mrd GBP

Nettomittelbedarf öffentl. Hand (PSNCR) Mai +9,4 Mrd GBP (Vj: +6,0 Mrd GBP)

