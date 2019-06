Bankaktien reihen sich heute in die Gewinnerlisten ein. Auch wenn die Euphorie der ersten (Handels-)Stunden inzwischen etwas verflogen ist, bleibt eine Spekulation bestehen: Zumindest die Aktie der Commerzbank könnte vor einem dynamischen Anstieg stehen. Das Ziel dieser Erholung ist bereits ausgemacht und eröffnet Anlegern im besten Fall die Chance auf 13 Prozent Gewinn - plus X. Die Grundlage dafür machen technische Analysten im Bereich eines Gaps aus, das oberhalb von 7 Euro liegt. Wird die Lücke geschlossen, könnte es in der Aktionärs-Kasse klingeln.

Den vollständigen Artikel lesen ...