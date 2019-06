Paris (www.aktiencheck.de) - Rund 300 Punkte ging es für den DAX seit der jüngsten Rede von EZB-Chef Mario Draghi nach oben, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly". Jenseits von 12.300 Zählern notiere das deutsche Börsenbarometer jetzt. In seiner Rede habe der scheidende oberste Währungshüter der Eurozone neuerliche Geldspritzen in Aussicht gestellt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...