Peter Kurth wird neuer Präsident der Europäischen Föderation der Entsorgungswirtschaft (FEAD). Die derzeit in Brüssel tagende FEAD-Generalversammlung wählte den 59-jährigen BDE-Chef am Freitagmittag zum Nachfolger von Suez-Vorstand Jean-Marc Boursier. Kurth wird sein Amt an der Spitze des europäischen Entsorgerverbandes zum 1. Januar 2020 antreten. Zum neuen Führungsteam bei der FEAD wird auch die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...