=== S O N N T A G, 23. Juni 2019 - TR/Wiederholung der Kommunalwahl in Istanbul nach Annullierung des vorherigen Ergebnisses M O N T A G, 24. Juni 2019 *** 07:30 DE/Gea Group AG, Bekanntgabe von Details zur neuen Konzernorganisation 08:00 DE/Reallöhne 1Q 09:30 EU/EuGH, Urteil zur Unabhängigkeit des polnischen Obersten Gerichts, Luxemburg *** 10:00 DE/ifo-Geschäftsklimaindex Juni PROGNOSE: 97,6 zuvor: 97,9 Lagebeurteilung PROGNOSE: 100,5 zuvor: 100,6 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 94,5 zuvor: 95,3 11:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Capital Markets Day, Frankfurt 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Rede bei der Mitgliederversammlung der Europäischen Bewegung Deutschland, Berlin *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Mai 14:45 DE/Unions-Bundestagsfraktion, PG zur Grundsteuer, Berlin *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Juni PROGNOSE: -3,5 Punkte zuvor: -3,6 Punkte *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 16:00 DE/SPD, PK mit den Vorsitzenden Dreyer, Schwesig und Schäfer-Gümbel nach Sitzung des Parteivorstands, Berlin 20:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Spitzentreffen mit Vertretern der Autoindustrie, Berlin - Folgende Index-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam: MDAX + NEUAUFNAHME - Grenke + HERAUSNAHME - Wacker Chemie SDAX + NEUAUFNAHME - DMG Mori - Eckert & Ziegler - Wacker Chemie + HERAUSNAHME - Grenke - Hapag-Lloyd - Vossloh Stoxx-Europe-600 + NEUAUFNAHME - Grand City Properties (Deutschland) - Amplifon (Italien) - JD Sports Fashion (Großbritannien) - IWG plc (Großbritannien) - Greggs (Großbritannien) - Ashmore Group (Großbritannien) - Belimo Holding (Schweiz) - Indutrade (Schweden) - Topdanmark (Dänemark) + HERAUSNAHME - 1&1 Drillisch (Deutschland) - Aareal Bank (Deutschland) - Aurubis (Deutschland) - Siltronic (Deutschland) - Kindred Group (Schweden) - FLSmidth & Co (Dänemark) - William Hill (Großbritannien) - Daily Mail & General Trust (Großbritannien) - Imerys (Frankreich) ===

