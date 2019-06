Wolfgang Schmutz, Chef des Zulieferes ACI, soll mit seiner Firma das größte Lithium-Vorkommen der Welt in Bolivien ausbeuten. Viele Experten halten das für ein aussichtslosen Unterfangen.

WirtschaftsWoche: Herr Prof. Schmutz, bisher ist Ihre Firma ACI vor allem aus dem Photovoltaik-Bereich und Auto-Experten bekannt, als Zulieferer im Bereich Maschinen- und Anlagenbau. Nun beuten Sie das größte Lithium-Vorkommen der Welt in Bolivien aus. Ist das nicht etwas ungewöhnlich?Wolfgang Schmutz: Zunächst einmal beuten wir das Vorkommen nicht aus, wir nutzen die Restsole aus der vorhandenen Kaliumchloridanlage. Daraus gewinnen wir ab 2022 40.000 Tonnen Lithiumhydroxid im Jahr. Aber Sie haben schon recht: wir sind neu in dem Geschäft. Eigentlich wollten wir in Bolivien Solarindustrie aufbauen, hatten mit der Regierung bereits Pläne für eine Fabrik für Solarmodule. Das war einst unser eigentliches Geschäft. Wir hatten das über Jahre geplant und aufgesetzt. Die Fabrik kam dann doch nicht in Bolivien zustande.

Aber die Bolivianer baten uns, uns an einer Ausschreibung für die Lithium-Gewinnung am Salar de Uyuni in den Anden teilzunehmen. Ausschlaggebend dafür war offenbar unsere systematische Art, mit der wir das Photovoltaik-Projekt angegangen waren. Wir hatten natürlich davon keine Ahnung. Aber ich habe gelernt: vor Problemen läuft man nicht weg, die zerlegt man, sucht Teillösungen, sucht sich ...

