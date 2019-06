Nachdem der S&P 500 am Donnerstag ein Rekordhoch erreicht hat, stehen die US-Märkte am Freitag angesichts der Krise am persischen Golf unter Druck.

Zum Wochenende geht es für die großen US-Indizes unter dem Eindruck der Spannungen zwischen den USA und dem Iran wieder etwas bergab. US-Präsident Donald Trump soll am Donnerstag Militärschläge gegen die Islamische Republik genehmigt, diese aber dann kurzfristig noch gestoppt haben, berichtet die "New York Times". Unklar sei, ob der Einsatz doch noch fortgesetzt werden könne.

"Neben der ungewissen Entwicklung im Handelskonflikt lastet auch die Eskalation zwischen den USA und dem Iran auf der Stimmung der Investoren", schrieben die Experten der Postbank. Die Entwicklung trieb den Preis für die US-Rohölsorte WTI bis zu 1,6 Prozent auf 57,98 Dollar je Barrel (159 Liter). In ihrem Windschatten gewannen die Aktien der Ölkonzerne Exxon Mobil und Marathon bis zu 1,3 Prozent.

Noch am Donnerstag hatten Dow Jones, Nasdaq 100 und S&P 500 jeweils um knapp ein Prozent zugelegt, der S&P 500 hatte dadurch sogar ein Rekordhoch erreicht. Anlass waren Signale der US-Notenbank Fed für eine Lockerung der Geldpolitik. Die hatte am Mittwoch angekündigt, man werde neue Informationen zum wirtschaftlichen Ausblick genau ...

