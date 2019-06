NEW YORK (Dow Jones)--Geopolitische Risiken stoppen den jüngsten Aufwärtstrend an der Wall Street am Freitag erst einmal ab. Nach der von Zinssenkungshoffnungen getriebenen Rally in dieser Woche stehen vor dem Wochenende leichte Gewinnmitnahmen an. Am Vortag war der S&P-500 auf ein Allzeithoch gestiegen und der Dow-Jones-Index auf ein Jahreshoch, und Teilnehmer sagen, dass eine Gegenbewegung daraufhin nichts Ungewöhnliches sei.

Kurz nach Handelsstart verliert der Dow-Jones-Index 0,1 Prozent auf 26.729 Punkte, der S&P-500 gibt ebenfalls 0,1 Prozent ab und der Nasdaq-Composite fällt um 0,3 Prozent

Es gibt indes auch einen aktuellen Belastungsfaktor mit der Krise im Nahen Osten, nachdem offenbar ein US-Angriff gegen Ziele in Iran kurzfristig gestoppt wurde. An den Märkten wird eine Eskalation befürchtet, was die sicheren Häfen attraktiv erscheinen lässt. So ist der Goldpreis am Donnerstag erstmals seit 2013 über 1.400 Dollar gestiegen.

Doch auch die Geldpolitik bleibt zumindest im Hintergrund ein Thema, und zwar mit Aussagen verschiedener Fed-Banker auf einem Treffen in Ohio. So hat sich unter anderem St.Louis-Fed-Chef James Bullard zu Wort gemeldet und einmal mehr Zinssenkungen gefordert. Weitere Notenbanker werden mit Reden folgen.

Beim Handelsstreit zwischen den USA und China richtet sich die gespannte Aufmerksamkeit bereits auf das G20-Treffen kommende Woche in Japan. Dort soll es zu einer Begegnung zwischen den Präsidenten beider Länder kommen, was die Hoffnung auf Ergebnisse schürt.

Daneben geht weiter der Blick auf den Zustand der US-Konjunktur, mit den Markit-Einkaufsmanagerindizes und Immobiliendaten kurz nach Handelsstart. Impulse könnten auch vom Verfalltag kommen.

Im Euro-Dollar-Paar kann der Euro seine jüngsten Gewinn noch etwas ausbauen. Er hatte an den vergangenen Tagen wegen der angekündigten Lockerung der US-Geldpolitik gegen den schwächelnden Greenback zugelegt. Aktuell notiert die Gemeinschaftswährung knapp bei 1,1320 Dollar.

Gold rückt erneut vor

Mehr tut sich bei Gold. Der Preis ist zwar wieder unter die Marke von 1.400 Dollar je Feinunze gerutscht, zeigt aber weiter Stärke mit einem Tagesplus von 0,7 Prozent auf 1.398 Dollar. Der Preis profitiert sowohl von der Niedrigzinspolitik der großen Notenbanken wie von den drohenden Scharmützeln in der Nahostkrise.

Anders bei den Anleihen, die nach dem jüngsten Anstieg leicht nachgeben. Die Zehnjahresrendite steigt um 0,9 Basispunkte auf 2,03 Prozent.

Öl ist wegen der Ira-Krise weiter gesucht. Zudem kam es in einer Raffinerie in Philadelphia zu einer Explosion. Der Preis für ein Fass der Sorte WTI steigt um 0,5 Prozent auf 57,33 Dollar, Brent gewinnt 0,7 Prozent auf 64,90 Dollar.

Tesla geben trotz freundlicher Analystenstimmen nach

Am Tag nach der Kurszielsenkung durch Goldman Sachs zeigen sich andere Analysehäuser freundlicher zum Elektroautohersteller Tesla. Die Analysten von Baird sind der Ansicht, dass sich die Marktstimmung zu sehr ins Negative gewendet habe. Das Haus erhöht das Kursziel auf 355 von 340 Dollar. Die Experten von Jefferies senken zwar ihr Kursziel, liegen aber mit 300 Dollar immer noch klar über dem aktuellen Kurs von rund 220 Dollar. Die Sorgen bezüglich der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen hält Jefferies für überzogen. Die finanzielle Lage dürfte sich aber in den kommenden Quartalen weiterhin volatil gestalten, da die Modellpalette erweitert werde. Die Anleger stehen aber eher auf der skeptischen Seite und schicken das Papier um 1,3 Prozent nach unten.

Die Aktien von Unitedhealth zeigen sich 0,3 Prozent im Plus, nachdem der Konzern offenbar für rund 3,2 Milliarden US-Dollar die Equian LLC, einen Zahlungsdienstleister im US-Gesundheitssektor, kaufen will.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.729,33 -0,09 -23,84 14,58 S&P-500 2.950,01 -0,14 -4,17 17,68 Nasdaq-Comp. 8.022,29 -0,36 -29,05 20,90 Nasdaq-100 7.711,26 -0,35 -26,79 21,82 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,77 -0,6 1,78 57,2 5 Jahre 1,78 0,6 1,78 -14,0 7 Jahre 1,90 1,3 1,89 -34,5 10 Jahre 2,03 0,9 2,02 -41,1 30 Jahre 2,54 0,6 2,54 -52,5 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 9:00 Mi, 17:15 % YTD EUR/USD 1,1325 +0,28% 1,1276 1,1219 -1,2% EUR/JPY 121,70 +0,43% 121,33 121,57 -3,2% EUR/CHF 1,1111 +0,25% 1,1154 1,1169 -1,3% EUR/GBP 0,8936 +0,55% 0,8881 0,8879 -0,7% USD/JPY 107,47 +0,15% 107,59 108,37 -2,0% GBP/USD 1,2674 -0,26% 1,2698 1,2636 -0,7% Bitcoin BTC/USD 9.777,25 +2,76% 9.298,75 9.105,75 +162,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,33 57,07 +0,5% 0,00 +20,4% Brent/ICE 64,90 64,45 +0,7% 0,45 +17,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.398,17 1.388,10 +0,7% +10,07 +9,0% Silber (Spot) 15,36 15,43 -0,4% -0,07 -0,9% Platin (Spot) 803,37 808,00 -0,6% -4,63 +0,9% Kupfer-Future 2,70 2,71 -0,4% -0,01 +2,2% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 21, 2019 09:41 ET (13:41 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.