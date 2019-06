Dow Jones - Ziel erreicht!

Bastian Galuschka,

Was für eine Handelswoche in den US-Indizes! Der S&P 500 erreichte im gestrigen Handel einen neuen Rekordstand, der Dow Jones Industrial Average schaffte es am Donnerstag zumindest auf ein neues Jahreshoch. Befeuert wurde der erneute Rallyschub durch erneut dovishe Äußerungen der Notenbänker Draghi und Powell. Enttäuschend fielen dagegen zahlreiche Wirtschaftsdaten aus.

Sämtliche kurzfristigen Ziele in den US-Indizes sind abgearbeitet. Der Dow Jones Industrial Average hat das Doppelhoch aus den Monaten April und Mai bei 26.695 Punkten erreicht. Damit stellt sich dem Index einzig noch das Allzeithoch bei 26.952 Punkten als Widerstand in den Weg. Diese Marke kann auch als wichtiger langfristiger Trigger bezeichnet werden. Erreicht der Dow Jones Industrial Average wie der S&P 500 in Kürze einen neuen Rekordwert, wäre die Scharte aus dem vierten Quartal 2018 ausgemerzt.

Konsolidierungen sollten nach dem Lauf der letzten Tage aber nicht überraschen. Die Marken von 26.695 und 26.600 Punkten dienen von nun als Supports. Oberhalb von 26.415 Punkten bleibt der steile Trend intakt.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 14.03.2019 - 20.06.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2014 - 20.06.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

