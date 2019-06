NEW YORK (Dow Jones)--Das Wachstum in der US-Wirtschaft hat sich im Juni deutlicher als erwartet verlangsamt. Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 50,6 von 50,9 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum.

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 50,1 von 50,5 Punkten im Vormonat, was der tiefste Stand seit nahezu zehn Jahren war. Volkswirte hatten einen Stand von 50,2 erwartet. Der Index für den Servicesektor ging auf ein Vierzigmonatstief von 50,7 (Vormonat: 50,9) Punkten zurück. Hier hatte die Prognose auf 50,9 gelautet.

"Die Juni-Daten runden ein zweites Quartal ab, in dem das Wirtschaftswachstum auf 1,4 Prozent zurückgegangen sein dürfte", schrieb IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson in der Veröffentlichung. Der Dienstleistungssektor sei von der Industrie angesteckt worden und zeige nun das nahezu schwächste Wachstum seit der Finanzkrise.

Link: https://www.markiteconomics.com/Public/Page.mvc/PressReleases

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 21, 2019 09:57 ET (13:57 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.