London (ots/PRNewswire) - Uniview, Pionier und führendes

Unternehmen im Bereich IP-Videoüberwachung, präsentierte an der IFSEC

International eine breite Palette von Produktlinien und Lösungen und

gab zahlreiche neue Produkte und technologischen Entwicklungen

bekannt.



Während der IFSEC International 2019 präsentierte Uniview

zahlreiche seiner neusten Produkte und technologischen Entwicklungen,

darunter Wi-Fi-Kit, Mini-PTZ, Doorbell, PixelSense usw.



1. EZ Wall



Die EZ Wall läutet die Komponentisierung-Ära der Dekodierung und

Bildschirmsteuerung ein. Sie ist leistungsstark und verfügt über

zahlreiche Vorteile. Sie unterstützt den Zugriff durch externe IPC,

NVR und ist mit verschiedenen ergänzenden und Renovationsprojekten

kompatibel. Sie ermöglicht ebenfalls die Ein-Klick-Bedienung, wodurch

alle Kanäle sofort auf der Videowand angezeigt werden. Die Funktionen

Fensteröffnung, Roaming, Picture in Picture, virtuelle LED-Anzeige

und Szenenübersicht erhöhen die Benutzerfreundlichkeit.



2. Mini PTZ Dome Series



Das Mikrofon und der Lautsprecher unseres Mini PTZ befinden sich

auf dem Schwenk-/Neigekopf und drehen sich mit dem

Schwenk-/Neigekopf, um sicherzustellen, dass der Ton immer in

dieselbe Richtung geht, damit das Bild und der Ton klarer sind. Im

Vergleich dazu sind die Lautsprecher von anderen Marken an der Basis

angebracht und drehen sich nicht mit dem Schwenk-/Neigekopf, sodass

das Bild und der Ton in verschiedene Richtungen gehen, wodurch die

Tonqualität beeinträchtigt wird.



3. Uni OS



Mit der Übernahme eines neuen UI-Designs optimiert Uni OS die

Seitenlogik von Mensch-Computer-Interaktionen. Die Dekodierung von

Gesten kann bei einer schnelleren und einfacheren Speicherung helfen.

Die Senderoptimierung unterstützt Miniaturansichten, eine einfachere

Kamerapositionierung und -konfigurierung. Außerdem verfügt sie über

Funktionen wie intelligente Gesichtserkennung und -speicherung, Face

VIP Service usw.



4. Doorbell



Uniview Doorbell ist ein nützliches Kommunikationsgerät und hilft

den Nutzern beim Sichern von Gebäuden. Es umfasst eine

IP65-wetterbeständige, kristallklare 1080HD-Videofunktion sowie eine

Zwei-Wege-Kommunikation. EZlive, der Doorbell APP, kann dieselbe

Kontoanzahl mit EZView teilen, um einen reibungslosen Betrieb zu

garantieren, wenn der Nutzer wechselt.



Uniview will die Qualität der Produkte verbessern, um den Kunden

zuverlässige Produkte und Lösungen bereitzustellen. Im Rahmen von

IP67-Experimenten konnten die Teilnehmer die hohe Qualität erleben.



Uniview bietet branchenführende Technologien und Lösungen und

arbeitet unermüdlich daran, stärkere Partnerschaften mit globalen

Partnern aufzubauen. Im Jahr 2019 führt Uniview über 400

High-End-Projekte weltweit durch und ist in über 145 Ländern und

Regionen präsent. Wir haben maßgeschneiderte Lösungen für

verschiedene Industrien bereitgestellt. Wir werden kontinuierlich

neue Produkte für globale Märkte entwickeln und sind bestrebt, den

Kunden einen Mehrwert zu bieten.



