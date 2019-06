Der durch einen Bilanzskandal in Schieflage geratene Möbelkonzern Steinhoff hat nun auch den Abschlussbericht für das Geschäftsjahr 2017/18 vorgelegt. Dieser hat einen weiteren Milliardenverlust zutage gefördert. Während der Fehlbetrag 2016/17 noch bei 4 Mrd. Euro lag, wurden im abgelaufenen Jahr Verluste von 1,2 Mrd. Euro ausgewiesen. Darin enthalten sind die Kosten für die Aufarbeitung des Bilanzskandals und Abschreibungen auf Vermögenswerte in einem Umfang von 940 Mio. Euro. An der Börse löste ...

