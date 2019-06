Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den GBP Futures Märkten am Donnerstag die zweite Sitzung in Folge gefallen sind, da es zu einem Rückgang um 205 Kontrakten kam. Das Volumen fiel gleichzeitig um 400 Kontrakte. GBP/USD in der Nähe einer wichtigen Widerstandszone Das Cable setzt seinen Marsch nach Norden in dieser Woche ...

