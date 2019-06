Willkie Farr & Gallagher LLP: Willkie berät Maxburg bezüglich der Beteiligung an STARFACE DGAP-News: Willkie Farr & Gallagher LLP / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Willkie Farr & Gallagher LLP: Willkie berät Maxburg bezüglich der Beteiligung an STARFACE 21.06.2019 / 17:49 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Der von Maxburg Capital Partners beratene Fonds Maxburg Beteiligungen III GmbH & Co. KG ("Maxburg") ist eine Partnerschaft mit den bestehenden Gesellschaftern der STARFACE GmbH ("STARFACE") eingegangen, um gemeinsam weitere Wachstumspotentiale zu realisieren. STARFACE ist ein Hersteller von IPTelefonanlagen und IPKommunikationslösungen aus Karlsruhe. Seit 2005 hat sich das Technologieunternehmen als innovativer Anbieter im dynamischen IP-Telefoniemarkt etabliert. STARFACE bietet kleinen und mittelständischen Unternehmen Cloud- und On-Premise Lösungen auf einer einheitlichen Plattform und sowie Möglichkeit, jederzeit problemlos zwischen den Lösungen zu wechseln. Die Produkte werden über ein Netzwerk von über 1,200 Fachhandelspartnern vertrieben und individuell auf den Endkunden zugeschnitten. Berater der Transaktion Das Willkie Team wurde geleitet von Partner Dr. Axel Wahl (Corporate/M&A, Frankfurt), umfasste Partner Susanne Zuehlke (Antitrust & Competition, Brüssel), National Partner Dr. Bettina Bokeloh (Tax, Frankfurt) sowie die Associates Ilie Manole, Andreas Sandberger (beide Corporate/M&A) und Martin Wakowski (HR, alle Frankfurt). Willkie Farr & Gallagher LLP ist eine internationale Anwaltskanzlei mit mehr als 700 Anwälten mit Büros in New York, Washington, Houston, Paris, London, Mailand, Rom, Frankfurt am Main und Brüssel. Der Hauptsitz der Kanzlei ist in New York, 787 Seventh Avenue, Tel.: +1 212 728 8000. Frankfurt am Main, 21. Juni 2019 21.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 829009 21.06.2019 AXC0249 2019-06-21/17:49