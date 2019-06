Die Kurse deutsche Bundesanleihen sind am Freitag gesunken. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am späten Nachmittag um 0,25 Prozent auf 172,16 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf minus 0,29 Prozent. An den meisten Anleihemärkten Europas legten die Renditen ebenfalls zu.

Marktbeobachter verwiesen auf besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus der Eurozone. Der Indikator des britischen Instituts IHS Markit zu Stimmung der Einkaufsmanager hatte sich im Juni stärker als erwartet aufgehellt. Nach Einschätzung von Chris Williamson, Chefvolkswirt bei IHS Markit, habe das Wirtschaftswachstum im Währungsraum wieder an Dynamik gewonnen und die Talsohle dürfte überwunden sein.

Die Markit-Einkaufsmanagerindizes werden am Markt stark beachtet. Analysten vertraten dennoch die Ansicht, die Aufhellung sei zu schwach, um die Europäische Zentralbank (EZB) von ihrem eingeschlagenen Kurs einer noch lockereren Geldpolitik abzubringen./jkr/zb

ISIN DE0009652644

AXC0260 2019-06-21/18:30