An der heutigen Delegiertenversammlung des Automobil Club der

Schweiz ACS wurde Thomas Hurter einstimmig als Zentralpräsident für

eine weitere Amtszeit von drei Jahren wiedergewählt. Sämtliche

anwesenden Delegierten gaben ihm in der geheimen Wahl ihre Stimme.

Gleichzeitig wurden auch fünf Mitglieder des Zentralvorstands in

Globo für eine weitere Amtszeit wiedergewählt.



Heute hat in der Valiant Lounge des Stade de Suisse die jährliche

Delegiertenversammlung des Automobil Clubs der Schweiz ACS

stattgefunden. Nebst den üblichen statuarischen Traktanden standen in

diesem Jahr zusätzlich die Wahl respektive Wiederwahl des

Zentralpräsidenten sowie von fünf der insgesamt acht Mitglieder des

Zentralvorstandes an. Sowohl Thomas Hurter als auch die betroffenen

Mitglieder des Comité de Direction wurden von den Delegierten

einstimmig wiedergewählt.



In seiner Dankesrede blickte der alte und neue Zentralpräsident

auf drei spannende und arbeitsreiche Jahre seiner ersten Atmszeit

zurück. Er lobte sowohl die gute Zusammenarbeit mit der

Zentralverwaltung als auch mit dem Direktionskomitee und den

Sektionen. «Nach einer turbulenten Zeit, ist der ACS jetzt wieder

sehr gut unterwegs», sagte Hurter. «Neue Partnerschaften und die

damit verbundenen, vielseiteigen Mitgliedervorteile, machen den ACS

zu einem attraktiven Club», führte er weiter aus. Als Beispiel einer

der neuen Partnerschaften erwähnte Thomas Hurter diejenige mit AREA

und ihrem europäischen Badge, mit dem die Autobahngebühren im

benachbarten Ausland per Kreditkarte bezahlt werden können und

dadurch das Anhalten an den Zahlstellen entfällt. Jetzt, wo die

Sommerferienzeit bevorsteht, sicher eine sehr wertvolle

Zusatzleistung.



Für die kommenden drei Jahre möchten Hurter und der

Zentralvorstand den Fokus auf die Digitalisierung sowie auf die

Entwicklung zusätzlicher, attraktiver Dienstleistungen für die

Mitglieder legen. Ein weiteres, wichtiges Anliegen der Clubleitung

ist die Fortführung des Engagements in der Verkehrspolitik und die

aktive Zusammenarbeit mit befreundeten Verkehrs- und

Strassenverbänden.



Der Jahresbericht 2018 des ACS kann unter folgendem Link

heruntergeladen werden: https://issuu.com/acs.ch/docs/acs-jahresberic

ht_2018_de?e=29344374/69881261



Der Automobil Club der Schweiz ACS wurde am 6. Dezember 1898 in

Genf gegründet und bezweckt den Zusammenschluss der Automobilisten

zur Wahrung der verkehrspolitischen, wirtschaftlichen, touristischen,

sportlichen und aller weiteren mit dem Automobilismus

zusammenhängenden Interessen wie Konsumenten- und Umweltschutz. Er

widmet der Strassenverkehrsgesetzgebung und ihrer Anwendung besondere

Aufmerksamkeit. Er setzt sich ein für die Verkehrssicherheit auf der

Strasse.



Kontakt:

Für weitere Auskünfte:

- Thomas Hurter, Zentralpräsident ACS, Tel. 079 643 51 79

- Fabien Produit, Generalsekretär ACS, Tel. 031 328 31 17