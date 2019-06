Die Digitalisierung vernichtet alte und schafft gleichzeitig jede Menge neue Arbeitsplätze. Niemand dürfe auf der Strecke bleiben, fordert die Internationale Arbeitsorganisation ILO.

Mit einer Jahrhunderterklärung zur Zukunft der Arbeit in Zeiten des rasanten technologischen Wandels ist die Jubiläumssitzung der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zu Ende gegangen. Die 187 Mitgliedsländer bekräftigen darin am Freitag, dass die digitalen Entwicklungen stets zum Nutzen der Menschen eingesetzt werden sollen.

Soziale Gerechtigkeit, gute Ausbildung und sichere und faire Arbeitsplätze sollten das Ziel aller Regierungen sein, heißt es in der Erklärung, die die ILO-Mitglieder in Genf verabschiedeten. Anlass war der 100. Geburtstag der Organisation in diesem Jahr. UN-Generalsekretär António Guterres sagte den ILO-Mitgliedern am Morgen: "Sie tragen die Fackel weiter, die vor ...

