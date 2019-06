Die im Rahmen des Börsengangs der Frequentis AG in Wien und Frankfurt gewährte Mehrzuteilung (Greenshoe) aus dem Bestand des Mehrheitseigentümers und Aufsichtsratsvorsitzenden Johannes Bardach wurde zu rund 58% ausgenutzt, teilt das Unternehmen am Freitagabend mit. Damit wurden in Summe 2.873.975 Aktien (davon 173.975 Aktien aus der Mehrzuteilung / Greenshoe) zum Preis von EUR 18,00 am Kapitalmarkt platziert. Das gesamte Platzierungsvolumen belief sich auf EUR 51,7 Mio., davon flossen EUR 21,6 Mio. als Bruttoerlös Frequentis direkt zu. Die Gesamtzahl der Aktien nach dem Börsengang beträgt unverändert 13,2 Mio. Aktien. Die Aktionärsstruktur der Frequentis AG stellt sich damit derzeit wie folgt dar: Kernaktionär Johannes Bardach hält rund ...

