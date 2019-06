Erleichterung bei der Deutschen Bank. Die US-Finanzaufsicht bescheinigt dem Institut eine ausreichende Kapitalbasis. Doch der zweite Teil der Prüfung steht noch aus.

Die Deutsche Bank hat in den USA den ersten Teil des jährlichen Belastungstests der großen Geldinstitute bestanden. Wie die Notenbank Federal Reserve am Freitag in Washington mitteilte, erfüllte die Tochtergesellschaft DB USA die Kapitalvorschriften der Aufseher. Auch die US-Töchter der beiden Schweizer Großbanken Credit Suisse und UBS bestanden die Prüfung. Den zweiten Teil des Tests will die Fed kommenden Donnerstag (27. Juni) veröffentlichen. Ihm mussten sich nur ausländische Banken unterziehen. Er gilt als die größere Hürde. Im vergangenen Jahr war die Deutsche Bank als einziges getestetes Institut durchgefallen.

Das größte heimische Geldhaus erklärte am Freitag, dass nach dem Urteil der Fed die prognostizierte harte Kernkapitalquote (CET1) der DB USA selbst in einem sehr negativen Szenario über neun Quartale hinweg nicht unter 14,8 Prozent fallen würde. Damit würde der von den Aufsichtsbehörden geforderte Mindestwert von 4,5 Prozent erheblich übertroffen. Die Verschuldungsquote (Tier 1 Leverage ...

