Düsseldorf (ots) - Die Stiftung Warentest rät davon ab, angesichts der erwarteten Hitzewelle spontan mobile Klimaanlagen zur Kühlung der Wohnung zu kaufen. "Wenn es möglich ist, sollte man nach Alternativen suchen. Die mobilen Klimaanlagen verbrauchen sehr viel Strom. Wenn jeder in Deutschland so ein Gerät zu Hause hätte, bräuchten wir einige neue Kraftwerke", sagte ein Sprecher von Stiftung Warentest der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). Ähnlich sehen es die Grünen in NRW. Die beste Klimaanlage sei eine gute Gebäudedämmung, sagte Norwich Rüße, Sprecher der Landtagsfraktion für Umweltschutz. "Wer nicht auf eine Klimaanlage verzichten kann oder will, sollte sich über den Stromverbrauch des Geräts und das verwendete Kältemittel informieren. Beides ist wichtig für die Ökobilanz und die Folgekosten", betonte Rüße.



