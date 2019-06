Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.WDP: Walt Disney am 21.6. -1,26%, Volumen 122% normaler Tage , 2OY: DOW am 21.6. -1,16%, Volumen 195% normaler Tage , UTC1: United Technologies am 21.6. -0,98%, Volumen 141% normaler Tage , BAC: Verizon am 21.6. 0,75%, Volumen 150% normaler Tage , XONA: Exxon am 21.6. 1,41%, Volumen 190% normaler Tage , UNH: UnitedHealth am 21.6. 1,82%, Volumen 126% normaler Tage , Dow Jones: -0,13% Aktie Symbol SK Perf. UnitedHealth UNH 252.280 1.82% Exxon XONA 77.690 1.41% Verizon BAC 57.770 0.75% United ...

Den vollständigen Artikel lesen ...