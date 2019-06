Der Bitcoin ist in der Nacht zu Samstag zunächst über die psychologisch wichtige Marke von 10.000 US-Dollar geklettert und steigt noch weiter.In der Spitze legte der Bitcoin laut Coinmarketcap am frühen Samstagmorgen bis auf 10.872,37 US-Dollar zu. Aktuell zeigt sich die Cyberdevise mit einem Kursplus von 9,45 Prozent bei 10.639,61 US-Dollar. Damit konnte der Bitcoin zum ersten Mal seit Mai 2018 die wichtige 10.000-US-Dollar-Grenze hinter sich lassen.Sie möchten in Kryptowährungen ...

